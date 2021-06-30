Шымкентцы, совершившие серию краж, задержаны в Туркестанской области, передает Polisia.kz.

В дежурную часть Ордабасинского РОП поступили заявления от нескольких владельцев магазинов о кражах товара и денег из кассы. Со слов одного из них, ночью в магазин, расположенный в одном из поселков, неизвестные через окна проникли в помещение и похитили 10 блоков сигарет и деньги из кассы. Сумма ущерба составила около 100 тысяч тенге.

Выехавшие на место преступления сотрудники следственно-оперативной группы провели оперативно-розыскные мероприятия. Опросив очевидцев и изучив камеры видеонаблюдения, оперативники предположили, что кражи могли совершить одни и те же лица. В результате полицейские задержали двух жителей города Шымкент.

Следствием установлена причастность подозреваемых к семи фактам кражи чужого имущества. Злоумышленники проникали в сельские магазины путем вскрытия окон и похищали товар и деньги. Затем краденное сбывали в одной из торговых точек города Шымкент, а деньги тратили на личные нужды. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража“. В настоящее время собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом направили в суд для принятия законного решения. Подозреваемые арестованы.