За прошедшие сутки в Казахстане 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 74
город Алматы — 41
город Шымкент — 14
Акмолинская область — 86
Актюбинская область — 47
Алматинская область — 153
Восточно-Казахстанская область — 151
Жамбылская область — 14
Западно-Казахстанская область — 33
Карагандинская область — 7
Костанайская область — 205
Мангистауская область — 1
Павлодарская область — 91
Северо-Казахстанская область — 24
Туркестанская область — 3
Итого выздоровевших в Казахстане — 122291.