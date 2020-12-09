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За прошедшие сутки в Казахстане 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 74

город Алматы — 41

город Шымкент — 14

Акмолинская область — 86

Актюбинская область — 47

Алматинская область — 153

Восточно-Казахстанская область — 151

Жамбылская область — 14

Западно-Казахстанская область — 33

Карагандинская область — 7

Костанайская область — 205

Мангистауская область — 1

Павлодарская область — 91

Северо-Казахстанская область — 24

Туркестанская область — 3

Итого выздоровевших в Казахстане — 122291.

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