С 2021 по 2025 год на территории города будет высажено 5,46 млн саженцев деревьев.

На общей площади 16 979 га будет посажен карагач. Об этом на встрече, где обсуждались экологические проблемы и пути их решения, рассказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования А. Татыбаев.

Эта работа будет проводиться на основании обозначенных задач в Послании Главы Государства Касым-Жомарта Токаева посадить 2 миллиарда деревьев в лесных массивах и 15 миллионов деревьев в населенных пунктах в течение следующих пяти лет, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

«Поскольку в ближайшие годы планируется увеличить количество саженцев на 5,46 миллиона, а зеленую зону города на 13 тысяч гектаров, то весной и осенью 2021 года для увеличения зеленого пояса города Шымкент будет высажено 2 345 500 саженцев карагача на 396 гектарах и 2 653 гектарах. Размер общих зеленых зон в крупных городах составляет 24 м² на человека. Согласно генеральному плану Шымкента, общая зеленая зона в городе на человека составляет 1,3 м². Согласно Концепции благоустройства города Алматы общая площадь зеленых зон на 1 человека установлен в размере 13 м² (10 деревьев). Для того чтобы достигнуть высоких результатов, нам нужно посадить в городе не менее 6,0 млн деревьев», — сказал глава ведомства.

Выслушав отчет руководителя управления, заместитель акима города Е. Билисбеков высказал свое мнение по поводу посадки саженцев деревьев.

«Отрадно, что в городе будет высажено столько деревьев. Однако большинство из них — декоративные деревья. Людям нужны экологически чистые деревья, очищающие воздух. Летом температура в Шымкенте в июле достигает 50 градусов. В это время декоративные деревья малоэффективны. Наша главная задача — посадить больше тенистых деревьев, в том числе дубов, для создания экологических условий для населения», — сказал заместитель акима города.

На сегодняшний день на 976 гектарах земельного участка КГУ «Жасыл белдеу» управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Шымкент растут 260 тысяч деревьев и на 11 гектарах 7,8 тысячи деревьев. Также на 3 578 гектарах посажено 3,326 млн деревьев. Всего на 4 565 гектарах земельного участка растет 3,6 миллиона деревьев.