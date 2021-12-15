Всё, что происходило 35 лет назад до сих пор перед его глазами.

Для участника декабрьских событий Сабита Исабекова алматинская площадь всегда будет особым местом. После участия в массовых протестах его осудили на четыре года.

«В советское время тюрьма была наравне с АЛЖИР-ом. 12 часов мы работали в темном помещении, питались черным хлебом и водой. Благодаря своей любви к жизни, я остался жив. Конечно, здоровье подорвал. Нас избивали, относились как к животным. В колонии я заработал туберкулёз и заболевание почек», — вспоминает участник декабрьских событий 1986 года Сабит Исабеков.

Тысячи казахстанцев в 1986 году вышли на улицы с требованиями социальной справедливости. Митинги закончились столкновениями с силовиками, задержаниями и десятками уголовных дел. Только через десять лет тех, кто был несправедливо привлечён к ответственности, реабилитировали. Некоторых – посмертно. По официальным данным, тогда погибло 168 человек, большинство из них молодёжь.

Форум в Шымкенте организовали в честь 30-летия Независимости страны и 35-летия декабрьских событий. Участники подчёркивают историческое значение тех событий, отмечая подвиг и героизм желтоксановцев.

«Такой форум в Шымкенте мы проводим впервые, организовали его по поручению акима города. В числе спикеров участники декабрьских событий. Они рассказывают молодому поколению о трудностях и испытаниях, которые выпали на их долю. Их подвиг не должен забываться»,-говорит волонтёр-организатор Алтынбек Досалиев.

За их отвагу и мужество во имя свободы целой страны в Шымкенте планируют заложить аллею с именами участников восстания, как напоминание подрастающему поколению о декабрьских событиях.

Коркем Усибалиева