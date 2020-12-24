С июня по сентябрь пятеро жителей Петропавловска обратились в полицию со схожими заявлениями, передает Otyrar.KZ.
На них через интернет были оформлены займы в микрофинансовых организациях.
Суммы займов составляли до полумиллиона тенге.
Поиски интернет-мошенника привели северян в южный мегаполис.
Полицейские установили причастность к мошенничеству 31-летнего жителя Шымкента.
В ходе командировки подозреваемый был задержан в собственном доме.
На допросе он пояснил, что находил фото удостоверений личности потерпевших в интернете, и по чужим документам оформлял займы.
“Подозреваемый водворен в ИВС УП города Петропавловск. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 части 3, где предусматривается лишение свободы от 3 до 7 лет. Также проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям”, – отметил оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП города Петропавловск Жангельды Апенов.