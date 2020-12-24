С июня по сентябрь пятеро жителей Петропавловска обратились в полицию со схожими заявлениями, передает Otyrar.KZ.

На них через интернет были оформлены займы в микрофинансовых организациях.

Суммы займов составляли до полумиллиона тенге.

Поиски интернет-мошенника привели северян в южный мегаполис.

Полицейские установили причастность к мошенничеству 31-летнего жителя Шымкента.

В ходе командировки подозреваемый был задержан в собственном доме.

На допросе он пояснил, что находил фото удостоверений личности потерпевших в интернете, и по чужим документам оформлял займы.

“Подозреваемый водворен в ИВС УП города Петропавловск. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 части 3, где предусматривается лишение свободы от 3 до 7 лет. Также проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям”, – отметил оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП города Петропавловск Жангельды Апенов.