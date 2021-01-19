18 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 6 международных авиарейсов из Италии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Турции и Республики Беларусь, передает Otyrar.KZ.

Из 878 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 746 человек, без справок прибыли 132 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 3 рейса, 558 пассажиров, со справками — 443, без справок — 115;

в аэропорт г. Нур-Султан – 2 рейса, 181 пассажир, со справками — 165, без справок — 17;

в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 139 пассажиров, со справками — 138, без справок – 1.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, у всех 588 граждан РК, прилетевших в РК 17 января, тестирование показало отрицательный результат.