Отбасы Банк официально назначен Уполномоченным оператором по использованию единовременных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий и лечение.

Напоминаем, что для досрочного получения пенсионной выплаты Вам необходимо открыть специальный счет в этом банке.

Специальный счет предполагает целевое использование средств, он надежно защищен законом от притязаний любых третьих лиц. Открытие специального счета в Отбасы Банке бесплатное.

Если вы планируете использовать свои пенсионные накопления в ближайшее время, уже сейчас вы можете сделать три простых шага для его открытия:

1. Изучить видеоинструкцию по ссылке актуальных в сторис;

2. Скачать приложение ЖССБ24;

3. Открыть специальный счет ОНЛАЙН без посещения отделений Банка.

Эту же процедуру вы можете пройти через сервис Видеобанкинга по ссылке в био.

Если сразу у вас не получилось открыть спецсчет, то запаситесь терпением, очень много желающих!

Услуга доступна онлайн с понедельника по субботу с 9-00 до 21-00 по времени Нурсултана.

Онлайн платформа запустится после утверждения Правил использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий и Правил

использования единовременных пенсионных выплат для оплаты лечения государственными органами.

Специальный счет можно открыть и через видеобанкинг!

Пройдите по ссылке в био или позвоните оператору по видеозвонку через сайт Банка www.hcsbk.kz

Важно помнить, что сроков и ограничений в открытии спецсчета нет, поэтому успеют все!

Главное, наличие хорошего интернет-соединения и удостоверения личности.