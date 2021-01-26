На сегодняшний день в общемировом рейтинге по заболеваемости COVID-19 на 1 млн человек Казахстан находится на 109 месте из 221- го государства.

По смертности страна находится на 97 месте, по количеству тестируемых на COVID-19 – на 69 месте, по количеству выздоровевших — на 87 месте, по количеству тяжелых случаев — на 50 месте.

С начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 179 720 больных с положительным результатом COVID-19 и 47 445 случаев с КВИ-. Выздоровело 87% пациентов. Загруженность инфекционных стационаров составляет 31%, реанимационных коек – 19%.

Сегодня в ходе расширенного заседания Правительства под председательством Главы Государства Касым-Жомарта Токаева, Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в Республике Казахстан.

Говоря о готовности медорганизаций к росту КВИ, министр отметил, что для оказания помощи больным в Казахстане имеется более 74 тыс. врачей, из них профильных специалистов – порядка 28 тыс. В 2020 году 1167 единиц санитарного автотранспорта поступило в регионы, 100 передвижных медкомплексов закуплено для сельских жителей. В инфекционные стационары поставлено более 5 тысяч аппаратов ИВЛ, порядка 43 тыс. коек обеспечены кислородом. Построено 15 инфекционных стационаров, завершен ремонт 3 перепрофилированных объектов, строительство 1 объекта планируется завершить в феврале месяце.

А.Цой остановился на прогнозе развития эпидситуации до конца 2021 года, отметив, что при сохранении действующих ограничительных мер «вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта этого года».

Он также напомнил, что с 1 февраля в стране планируется старт кампании вакцинации, которая будет проходить поэтапно с учетом поступления вакцины.

На первых этапах вакцинация будет предоставляться работникам «первой линии» борьбы с КВИ (медработники, педагоги и сотрудники силовых структур). В настоящее время завершается работа по подготовке к началу вакцинации.

Вакцинация — единственная альтернатива введения жесткого локдауна.