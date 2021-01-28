Аким города Шымкент Мурат Айтенов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Венгрии в Казахстане Михаем Галошфаи и Генеральным консулом Ференцем Блауманном.

На встрече стороны обсудили вопросы развития деловых связей и сотрудничества передает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Растет интерес Венгрии к дальнейшему укреплению торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия с нашей страной. Стоит отметить, что Венгрия является первым государством в Центральной Европе, подписавшим декларацию о стратегическом партнерстве с Казахстаном.

Аким города поблагодарил Михая Галошфаи и Ференца Блауманн за вклад в развитие двустороннего сотрудничества и призвал к реализации совместных проектов с венгерскими компаниями.

— Ваша страна демонстрирует эффективную модель развития, основанную на решительной поддержке инноваций. В этой связи мы уделяем особое внимание вопросам реализации и развития совместных проектов с венгерскими компаниями. Мы приветствуем инвестиции венгерских компаний в различные отрасли — туризм, информационные технологии, сельское хозяйство, машиностроение и другие промышленные направления. Приглашаю бизнес-сообщество Венгрии активизировать свою деятельность в Шымкенте. Для этого в нашем городе созданы все условия. У нас благоприятный инвестиционный и деловой климат, – сказал аким города.

Аким города отметил готовность к открытому и конструктивному диалогу по актуальным вопросам сотрудничества в развитии города. В связи с этим, необходимые вопросы будут решаться вместе с почетным консулом Венгрии в городе Шымкент Кайратом Кусаиновичем.

Напомним, Михай Галошфаи был назначен на эту должность в сентябре прошлого года.