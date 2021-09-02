Аким города Мурат Айтенов отметил, что будут реализованы конкретные меры по реализации семи направлений, отраженных в документе, и пяти озвученных инициатив в масштабах города.

«Президент принял решение продлить срок действия программ «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей» до 2022 года. В этом году по Дорожной карте бизнеса в городе предусмотрено в шесть раз больше средств, чем в прошлом году, это 4,8 миллиарда тенге. По итогам семи месяцев профинансировано 970 проектов на три миллиарда тенге. По программе «Экономика простых вещей» в этом году планируется субсидирование банковских кредитов 80-ти проектов и гарантирование 20-ти проектов. На эти цели предусмотрено 83,4 миллиарда тенге. Заявки на участие в программе подали 84 предприятия. Уже профинансирован 61 проект», — проинформировал глава города.

Касым-Жомарт Токаев обозначил задачу к 2025 году увеличить объем экспорта переработки в 1,5 раза — до 24 млрд тенге, а производительность труда — на 30%. В этой связи в Шымкенте отобрано 62 проекта, которые увеличат объемы экспорта в несырьевом секторе до 2025 года. В этом случае экспортный потенциал составил 608 млрд тенге. За семь месяцев текущего года объем экспорта 10-ти проектов составил 54,5 млрд тенге.

М.Айтенов отметил, что реализация задач по развитию животноводства и аграрного сектора может быть достигнута за счет двух агроиндустриальных зон, строительство которых начато в Шымкенте. В частности, на территории индустриальной зоны пищевой промышленности «Бозарык» планируется реализация 21-го проекта с созданием 1810 рабочих мест. Во второй зоне строят современные промышленные тепличные комплексы, там будут реализованы 20 проектов и создано 2000 рабочих мест.

«Президент подчеркнул особую важность трансферта современных цифровых технологий. Цифровизация работы госорганов должна быть решена как можно скорее. Мы начали разработку геопортала. Формируются системные информационные данные в сфере земельных отношений, архитектуры, градостроительства, инженерных сетей. Государственные услуги будут полностью автоматизированы», — сказал М. Айтенов.

Кроме того, во исполнении поручения Президента по развитию массового спорта в мегаполисе с этого года реализуется инициатива по строительству 115-ти спортивных площадок в отдаленных жилых массивах. Внедрена система подушевого финансирования спортивных секций. Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем.