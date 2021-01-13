С 12 по 17 января в Караганде в Центре «Saryarka» проходит лично-командный чемпионат Казахстана по настольному теннису среди взрослых команд.
За медали сражаются сборные Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей страны.
Всего в Чемпионате участвуют 15 команд.
Шымкент представляют две команды — мужская и женская (по 5 человек).
Женская сборная города Шымкента уже заняла третье место, став бронзовыми призерами.
Мужская сборная прошла в четверть финала, где теперь шымкентские спортсмены встретятся с соперниками из Жамбылской области.
Напомним, что спортсмены готовились на тренировочных базах Федерации настольного тенниса г.Шымкент, которую возглавляет Аскар Турысбеков.