С 12 по 17 января в Караганде в Центре «Saryarka» проходит лично-командный чемпионат Казахстана по настольному теннису среди взрослых команд.

За медали сражаются сборные Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей страны.

Всего в Чемпионате участвуют 15 команд.

Шымкент представляют две команды — мужская и женская (по 5 человек).

Женская сборная города Шымкента уже заняла третье место, став бронзовыми призерами.

Мужская сборная прошла в четверть финала, где теперь шымкентские спортсмены встретятся с соперниками из Жамбылской области.

Напомним, что спортсмены готовились на тренировочных базах Федерации настольного тенниса г.Шымкент, которую возглавляет Аскар Турысбеков.