В WhatsApp казахстанцы продолжают пересылать друг другу советы о том, как защититься от COVID-19. Пользователи рекомендуют пить чесночную воду в течение месяца. Это якобы поможет выработать естественный иммунитет к вирусу. Это неправда, передает stopfake.kz.

Автор теории о пользе чеснока в борьбе с КВИ Шухрат Халилов, врач из Ташкента. Он утверждает, что вирус SARS-CoV-2 попадает в организм, поражает иммунную систему и, смешиваясь с едой, атакует пейеровые бляшки – скопления солитарных лимфатических фолликулов в подслизистом слое тонкой кишки.

На самом деле вирус SARS-CoV-2 не попадает в пищеварительную систему вообще. Коронавирус поражает дыхательную систему и легкие. Иммунная система также не является его «целью». Напротив, осложнения у больных часто наступают из-за того, что организм дает чрезмерно сильный ответ на возбудителя болезни.

Кроме того, теорию о пользе чеснока уже давно опровергла ВОЗ.

«Чеснок – полезный для здоровья продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами. Тем не менее в ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом», – сказано на официальном сайте организации.

О том, что чесночная вода не помогает в выработке иммунитета против COVID-19, писали российские врачи и казахстанские фактчекеры.