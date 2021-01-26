Уважаемые жители Туркестанской области!
Для повышения качества взаимосвязи судов Туркестанскойской области с общественностью и обеспечения оперативного реагирования на обращения граждан в социальных сетях по вопросам судопроизводства областной суд опубликовал ссылки действующих аккаунтов в Facebook судов области, а также заведующих канцелярий судов.
При возникновении вопросов, связанных с организацией судопроизводства, у Вас есть возможность обратиться на страницу соответствующего суда или на личную страницу заведующего канцелярией.
Туркестанской областной суд
https://www.facebook.com/profile.php?id=100033893499245
Зав. канцелярией: Аширова Эльмира
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009274019381
Арысский районный суд
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012535307356
Зав. канцелярией: Ахметова Гулшат
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011334011683
Байдибекский районный суд
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016663007160
Зав. канцелярией: Гүлбакира Мұратқызы
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011368387825
Жетысайский районной суд
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015524945282
Зав. канцелярией: Паташов Бекжан
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017728628684
Казыгуртский районный суд
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023928222044
Зав. канцелярией: Садибеков Аскадбек
https://www.facebook.com/profile.php?id=100049200051037
Кентауский городской суд
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020417313427
Зав. канцелярией: Алмас Аязов
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012421112255
Махтааральский районный суд
https://www.facebook.com/profile.php?id=100037224847565
Зав. канцелярией: Кожабаева Галия
https://www.facebook.com/profile.php?id=100051996003312
Ордабасинский районный суд
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029987772960
Зав. канцелярией: Жанар Тажикул
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035618582105
Отрарский районный суд
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022049380071
Зав. канцелярией: Алимбекова Клара
https://www.facebook.com/profile.php?id=100030151517002
Сайрамский районный суд
https://www.facebook.com/profile.php?id=100028224400234
Зав. канцелярией: Мейрамбаев Сабыр
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020266232634
Сарыагашский районный суд
https://www.facebook.com/profile.php?id=100030121202767
Зав. канцелярией: Чинакулова Динара
https://www.facebook.com/profile.php?id=100030409637107
Специализированный административный суд Сарыагашкого района
https://www.facebook.com/profile.php?id=100041885081994
Зав. канцелярией: Ермурзаев Бекжан
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011394754881
Сузакский районный суд
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021975304548
Зав. канцелярией: Тоқпанбетова Жанат
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025598463026
Толебийский районный суд
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029431508023
Зав. канцелярией: Нуратдин Тажибаев
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021218768674
Туркестанский городской суд
https://www.facebook.com/profile.php?id=100034043504062
Зав. канцелярией: Парпиев Ернар
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001542928971
Тюлькубасский районный суд
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015777393648
Зав. канцелярией: Кутунбетов Елдар
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044438709772
Шардаринский районный суд
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021670662184
Зав. канцелярией: Ибадуллаев Сапарбек
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010814314008
Специализированный административный суд города Туркестан
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035522820976
Зав. канцелярией: Садыкбек Ерман
https://www.facebook.com/erman.sadykbekov
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Туркестанской области
https://www.facebook.com/profile.php?id=100034482902162
Зав. канцелярией: Култасова Толкынай
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024781778243
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021964685598
Зав. канцелярией: Кенжебекова Акмаржан
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011359628803
Специализированный межрайонный экономический суд Туркестанской области
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029473247499
Зав. канцелярией: Култасова Алтынай
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027250896747
Специализированный следственный суд города Туркестан
https://www.facebook.com/profile.php?id=100028874070973
Зав. канцелярией: Бейсебек Намазбай
https://www.facebook.com/profile.php?id=100041256969948