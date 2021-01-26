Уважаемые жители Туркестанской области!

Для повышения качества взаимосвязи судов Туркестанскойской области с общественностью и обеспечения оперативного реагирования на обращения граждан в социальных сетях по вопросам судопроизводства областной суд опубликовал ссылки действующих аккаунтов в Facebook судов области, а также заведующих канцелярий судов.

При возникновении вопросов, связанных с организацией судопроизводства, у Вас есть возможность обратиться на страницу соответствующего суда или на личную страницу заведующего канцелярией.

Туркестанской областной суд

https://www.facebook.com/profile.php?id=100033893499245

Зав. канцелярией: Аширова Эльмира

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009274019381

Арысский районный суд

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012535307356

Зав. канцелярией: Ахметова Гулшат

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011334011683

Байдибекский районный суд

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016663007160

Зав. канцелярией: Гүлбакира Мұратқызы

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011368387825

Жетысайский районной суд

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015524945282

Зав. канцелярией: Паташов Бекжан

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017728628684

Казыгуртский районный суд

https://www.facebook.com/profile.php?id=100023928222044

Зав. канцелярией: Садибеков Аскадбек

https://www.facebook.com/profile.php?id=100049200051037

Кентауский городской суд

https://www.facebook.com/profile.php?id=100020417313427

Зав. канцелярией: Алмас Аязов

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012421112255

Махтааральский районный суд

https://www.facebook.com/profile.php?id=100037224847565

Зав. канцелярией: Кожабаева Галия

https://www.facebook.com/profile.php?id=100051996003312

Ордабасинский районный суд

https://www.facebook.com/profile.php?id=100029987772960

Зав. канцелярией: Жанар Тажикул

https://www.facebook.com/profile.php?id=100035618582105

Отрарский районный суд

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022049380071

Зав. канцелярией: Алимбекова Клара

https://www.facebook.com/profile.php?id=100030151517002

Сайрамский районный суд

https://www.facebook.com/profile.php?id=100028224400234

Зав. канцелярией: Мейрамбаев Сабыр

https://www.facebook.com/profile.php?id=100020266232634

Сарыагашский районный суд

https://www.facebook.com/profile.php?id=100030121202767

Зав. канцелярией: Чинакулова Динара

https://www.facebook.com/profile.php?id=100030409637107

Специализированный административный суд Сарыагашкого района

https://www.facebook.com/profile.php?id=100041885081994

Зав. канцелярией: Ермурзаев Бекжан

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011394754881

Сузакский районный суд

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021975304548

Зав. канцелярией: Тоқпанбетова Жанат

https://www.facebook.com/profile.php?id=100025598463026

Толебийский районный суд

https://www.facebook.com/profile.php?id=100029431508023

Зав. канцелярией: Нуратдин Тажибаев

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021218768674

Туркестанский городской суд

https://www.facebook.com/profile.php?id=100034043504062

Зав. канцелярией: Парпиев Ернар

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001542928971

Тюлькубасский районный суд

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015777393648

Зав. канцелярией: Кутунбетов Елдар

https://www.facebook.com/profile.php?id=100044438709772

Шардаринский районный суд

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021670662184

Зав. канцелярией: Ибадуллаев Сапарбек

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010814314008

Специализированный административный суд города Туркестан

https://www.facebook.com/profile.php?id=100035522820976

Зав. канцелярией: Садыкбек Ерман

https://www.facebook.com/erman.sadykbekov

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Туркестанской области

https://www.facebook.com/profile.php?id=100034482902162

Зав. канцелярией: Култасова Толкынай

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024781778243

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021964685598

Зав. канцелярией: Кенжебекова Акмаржан

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011359628803

Специализированный межрайонный экономический суд Туркестанской области

https://www.facebook.com/profile.php?id=100029473247499

Зав. канцелярией: Култасова Алтынай

https://www.facebook.com/profile.php?id=100027250896747

Специализированный следственный суд города Туркестан

https://www.facebook.com/profile.php?id=100028874070973

Зав. канцелярией: Бейсебек Намазбай

https://www.facebook.com/profile.php?id=100041256969948