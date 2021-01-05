В рамках проведения недели социальной работы положительно решен вопрос о прохождении курса лечения детей военнослужащих регионального командования с ограниченными возможностями в санаторий «Балбулак» г. Алматы.

На сегодняшней день в санаторий курс лечения проходят несколько детей военнослужащих.

Во взаимодействии с местными исполнительными органами из районных акиматов г.Алматы организовано более 100 подарков для детей социально-уязвимых военнослужащих, а также оказана спонсорская помощь для детей военнослужащих генеральным директор ТОО «Metall Prom Group», член АНК, Абдулхалил Долкунтай. Для семей военнослужащих воинской части 7552 ТОО «Азамат» предоставили 100 подарков.

Сам командующий региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии Республики Казахстан генерал-майора Талапкера Амриева ветеранам, многодетным и социально-уязвимым семьям военнослужащих вручил 72 подарка.

В эти дни военнослужащий подарили праздник детям погибших коллег. Командование воинской части 5572 посетили семьи лейтенанта Жорабека Бимурзаева, скоропостижно скончавшегося по состоянию здоровья и капитана медицинской службы Бегалидина Алашбаева погибшего от КОВИД-19 при исполнение служебных обязанностей. В ходе встрече военнослужащие поздравили детей сотрудников.