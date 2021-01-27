26 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 10 международных авиарейсов из Германии, Кореи, Мальдивской республики, ОАЭ, Египта, Турции, Узбекистана и Кыргызстана, пишет Otyrar.KZ.

Из 1 653 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 452 человек, без справок прибыл 201 гражданин РК.

В аэропорт г. Алматы – 8 рейсов, 1 416 пассажиров, со справками – 1 219, без справок — 197;

в аэропорт г. Нур-Султан – 2 рейса, 237 пассажиров, со справками — 233, без справок — 4.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа у всех 137 граждан РК, прилетевших в РК 25 января, тестирование показало отрицательный результат.