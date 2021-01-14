В соцсетях распространяют сообщения о том, что в мире больше не осталось здоровых людей. Потому что всех, кто пока не болен COVID-19, внесли в новую категорию «досимптомные больные». Это неправда, передает Otyrar.KZ.

Такие выводы были сделаны на основе исследования Центра по профилактике и контролю заболеваний в США, опубликованного в JAME Network. В нем действительно есть термин «досимптомные», однако к здоровым людям, не заболевшим COVID-19, он не относится.

«Мы использовали простую модель, чтобы оценить пропорции передачи от досимптомных (т. е. зараженных до проявления симптомов), бессимптомных и больных с симптомами в различных сценариях, в которых мы варьировали время периода инфицирования для оценки различного влияния досимптомной передачи и пропорции передачи от бессимптомных носителей (т. е. тех, у кого симптомы так и не проявились)», — сказано в статье.

Из этого следует, что ученые говорят лишь об участниках эксперимента, которые уже заражены COVID-19. Именно их разделили на три группы по принципу наличия или отсутствия симптомов.

Таким образом, утверждение о том, что абсолютно все население разделили на эти три категории, — фейк. В статье также ничего не сказано о количестве здоровых людей на планете.