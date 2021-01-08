В соответствии с поручением Главы государства К.Токаева в Шымкенте стартовал второй этап обеспечения качественным интернетом.

Согласно проекту, в 27 населенных пунктах будут установлены базовые станции, а 16 жилых массивов планируется оснастить оптической сетью, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Для оптической сети был привлечен частный инвестор. На сегодняшний день отправлены координаты 16 жилых массивов и достигнута договоренность о проведении сети через электрический столб. Завершение этих работ намечено на первое полугодие текущего года.

В прошлом году на первом этапе обеспечения интернетом отдаленных территорий базовые станции были установлены в 11 населенных пунктах. Из них полностью сданы в эксплуатацию станции в жилых массивах Алтынтобе, Кокбулак, Солтустик-Батыс и Достык (Солтустик саяжай).

В микрорайонах Асар, Шымсити, Актас-2, Асар-2, Айколь, Туран и Шымсити-2 ведутся работы по подключению базовых станций к электроэнергии. При запуске всех базовых станций, установленных на первом этапе, доступ к качественному интернету получат 51 668 человек.

А, об установке базовой станции в жилом массиве Айколь, достигнута договоренность с оператором мобильной связи Kcell. Работы по установке базовой станции начнутся в конце января.