Злокачественная опухоль шейки матки ежедневно уносит жизнь двух казахстанских женщин. Ужасающую статистику озвучили онкологи.

В прошлом году в республике выявили 1830 пациенток с раком шейки матки, 660 из них погибли, обратившись к врачам на последних стадиях заболевания.

В Шымкенте в прошлом году на учет с раком шейки матки встали 82 женщины, 36 — с болезнью не справились. Чаще всего заболевание диагностируют у женщин от 30 др 55 лет, но болезнь молодеет! Рак шейки матки нередко встречается у девушек моложе 25 лет.

«В последнее время рак шейки матки значительно помолодел, этому способствует вирус папилломы человека. На сегодняшний день 99,6 процентов причиной рака шейки матки является вирус папилломы человека, для того чтобы обследовать наших женщин мы берем мазок на цитологию», — говорит Зульфия Мирякипова, онкогинеколог.

Существует более ста типов вируса папилломы человека, как минимум 14 из них приводят к развитию рака. ВПЧ передается главным образом при сексуальных контактах, именно поэтому прививать девочек так важно в раннем возрасте. В Казахстане используют две вакцины, сделать их можно, но пока платно. На бесплатной основе вакцинировать девочек, с согласия родителей, планируют уже со следующего года.

«В будущем тоже, я думаю, будет как в развитых странах. Будет на бесплатной основе. Потому что, например в Австралии, они с 2017 года начали выявлять ВПЧ, вакцинировать активно девушек. Снизилась смертность и заболеваемость. И мы надеемся, что будут вакцинироваться девочки, не жившие половой жизнью и не имеющие в организме ВПЧ», — говорит врач.

23 января у жительниц Шымкента будет возможность пройти осмотр у онкогинеколога, сделать УЗИ и сдать анализ на цитологию. Женщин в онкологическом центре Шымкента ждут с 9 утра до двух часов дня.