Фото: Yelzhan Birtanov

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1469 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 124,

город Алматы — 122,

город Шымкент — 9,

Акмолинская область — 206,

Актюбинская область — 12,

Алматинская область — 75,

Атырауская область — 94,

Восточно-Казахстанская область — 41,

Жамбылская область — 22,

Западно-Казахстанская область — 104,

Карагандинская область — 80,

Костанайская область — 137,

Кызылординская область — 12,

Мангистауская область — 16,

Павлодарская область — 296,

Северо-Казахстанская область — 109,

Туркестанская область — 10.

Всего в стране выявлены 183999 заболевших.

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