За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1469 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 124,
город Алматы — 122,
город Шымкент — 9,
Акмолинская область — 206,
Актюбинская область — 12,
Алматинская область — 75,
Атырауская область — 94,
Восточно-Казахстанская область — 41,
Жамбылская область — 22,
Западно-Казахстанская область — 104,
Карагандинская область — 80,
Костанайская область — 137,
Кызылординская область — 12,
Мангистауская область — 16,
Павлодарская область — 296,
Северо-Казахстанская область — 109,
Туркестанская область — 10.
Всего в стране выявлены 183999 заболевших.