За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1003 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 125,
город Алматы — 97,
город Шымкент — 19,
Акмолинская область — 99,
Актюбинская область — 21,
Алматинская область — 94,
Атырауская область — 71,
Восточно-Казахстанская область — 28,
Жамбылская область — 24,
Западно-Казахстанская область — 47,
Карагандинская область — 62,
Костанайская область — 74,
Кызылординская область — 5,
Мангистауская область — 17,
Павлодарская область — 155,
Северо-Казахстанская область — 55,
Туркестанская область — 10.
Всего в стране выявлены 169099 заболевших.
На 18 января лечение от КВИ продолжают получать 24 875 человек (13 180 КВИ+ и 11 695 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 570 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 305 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 294 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 60 пациентов;
• на аппарате ИВЛ — 40 пациентов.