В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 125,

город Алматы — 97,

город Шымкент — 19,

Акмолинская область — 99,

Актюбинская область — 21,

Алматинская область — 94,

Атырауская область — 71,

Восточно-Казахстанская область — 28,

Жамбылская область — 24,

Западно-Казахстанская область — 47,

Карагандинская область — 62,

Костанайская область — 74,

Кызылординская область — 5,

Мангистауская область — 17,

Павлодарская область — 155,

Северо-Казахстанская область — 55,

Туркестанская область — 10.

Всего в стране выявлены 169099 заболевших.

На 18 января лечение от КВИ продолжают получать 24 875 человек (13 180 КВИ+ и 11 695 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 570 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 305 пациентов.