За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1134 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 198,

город Алматы — 112,

город Шымкент — 10,

Акмолинская область — 108,

Актюбинская область — 18,

Алматинская область — 92,

Атырауская область — 74,

Восточно-Казахстанская область — 43,

Жамбылская область — 21,

Западно-Казахстанская область — 45,

Карагандинская область — 72,

Костанайская область — 68,

Кызылординская область — 7,

Мангистауская область — 17,

Павлодарская область — 151,

Северо-Казахстанская область — 76,

Туркестанская область — 22.

Всего в стране выявлены 171232 заболевших.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА