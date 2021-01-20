За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1134 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 198,
город Алматы — 112,
город Шымкент — 10,
Акмолинская область — 108,
Актюбинская область — 18,
Алматинская область — 92,
Атырауская область — 74,
Восточно-Казахстанская область — 43,
Жамбылская область — 21,
Западно-Казахстанская область — 45,
Карагандинская область — 72,
Костанайская область — 68,
Кызылординская область — 7,
Мангистауская область — 17,
Павлодарская область — 151,
Северо-Казахстанская область — 76,
Туркестанская область — 22.
Всего в стране выявлены 171232 заболевших.