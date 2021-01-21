За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1180 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 237,
город Алматы — 115,
город Шымкент — 14,
Акмолинская область — 132,
Актюбинская область — 10,
Алматинская область — 82,
Атырауская область — 82,
Восточно-Казахстанская область — 31,
Жамбылская область — 25,
Западно-Казахстанская область — 55,
Карагандинская область — 71,
Костанайская область — 67,
Кызылординская область — 6,
Мангистауская область — 17,
Павлодарская область — 140,
Северо-Казахстанская область — 78,
Туркестанская область — 18.
Всего в стране выявлены 172412 заболевших.