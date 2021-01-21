коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1180 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 237,

город Алматы — 115,

город Шымкент — 14,

Акмолинская область — 132,

Актюбинская область — 10,

Алматинская область — 82,

Атырауская область — 82,

Восточно-Казахстанская область — 31,

Жамбылская область — 25,

Западно-Казахстанская область — 55,

Карагандинская область — 71,

Костанайская область — 67,

Кызылординская область — 6,

Мангистауская область — 17,

Павлодарская область — 140,

Северо-Казахстанская область — 78,

Туркестанская область — 18.

Всего в стране выявлены 172412 заболевших.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА