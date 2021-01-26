За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1266 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 91,
город Алматы — 132,
город Шымкент — 7,
Акмолинская область — 215,
Актюбинская область — 0,
Алматинская область — 71,
Атырауская область — 84,
Восточно-Казахстанская область — 45,
Жамбылская область — 21,
Западно-Казахстанская область — 97,
Карагандинская область — 79,
Костанайская область — 104,
Кызылординская область — 3,
Мангистауская область — 2,
Павлодарская область — 197,
Северо-Казахстанская область — 110,
Туркестанская область — 8.
Всего в стране выявлены 179720 заболевших.