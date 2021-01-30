Коронавирус. COVID-19

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1370 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 139,

город Алматы — 90,

город Шымкент — 17,

Акмолинская область — 205,

Актюбинская область — 6,

Алматинская область — 83,

Атырауская область — 31,

Восточно-Казахстанская область — 67,

Жамбылская область — 27,

Западно-Казахстанская область — 91,

Карагандинская область — 81,

Костанайская область — 110,

Кызылординская область — 11,

Мангистауская область — 11,

Павлодарская область — 267,

Северо-Казахстанская область — 115,

Туркестанская область — 19.

Всего в стране выявлены 185369 заболевших.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА