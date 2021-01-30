За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1370 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 139,
город Алматы — 90,
город Шымкент — 17,
Акмолинская область — 205,
Актюбинская область — 6,
Алматинская область — 83,
Атырауская область — 31,
Восточно-Казахстанская область — 67,
Жамбылская область — 27,
Западно-Казахстанская область — 91,
Карагандинская область — 81,
Костанайская область — 110,
Кызылординская область — 11,
Мангистауская область — 11,
Павлодарская область — 267,
Северо-Казахстанская область — 115,
Туркестанская область — 19.
Всего в стране выявлены 185369 заболевших.