За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1397 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 147,
город Алматы — 139,
город Шымкент — 10,
Акмолинская область — 213,
Актюбинская область — 6,
Алматинская область — 64,
Атырауская область — 70,
Восточно-Казахстанская область — 53,
Жамбылская область — 23,
Западно-Казахстанская область — 95,
Карагандинская область — 78,
Костанайская область — 141,
Кызылординская область — 11,
Мангистауская область — 10,
Павлодарская область — 219,
Северо-Казахстанская область — 108,
Туркестанская область — 10.
Всего в стране выявлены 181117 заболевших.