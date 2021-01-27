За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1397 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 147,

город Алматы — 139,

город Шымкент — 10,

Акмолинская область — 213,

Актюбинская область — 6,

Алматинская область — 64,

Атырауская область — 70,

Восточно-Казахстанская область — 53,

Жамбылская область — 23,

Западно-Казахстанская область — 95,

Карагандинская область — 78,

Костанайская область — 141,

Кызылординская область — 11,

Мангистауская область — 10,

Павлодарская область — 219,

Северо-Казахстанская область — 108,

Туркестанская область — 10.

Всего в стране выявлены 181117 заболевших.

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