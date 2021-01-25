За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1480 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 211,

город Алматы — 135,

город Шымкент — 9,

Акмолинская область — 219,

Актюбинская область — 9,

Алматинская область — 79,

Атырауская область — 101,

Восточно-Казахстанская область — 31,

Жамбылская область — 18,

Западно-Казахстанская область — 89,

Карагандинская область — 82,

Костанайская область — 137,

Кызылординская область — 9,

Мангистауская область — 11,

Павлодарская область — 217,

Северо-Казахстанская область — 107,

Туркестанская область — 16.

Всего в стране выявлены 178454 заболевших.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА