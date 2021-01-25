За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1480 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 211,
город Алматы — 135,
город Шымкент — 9,
Акмолинская область — 219,
Актюбинская область — 9,
Алматинская область — 79,
Атырауская область — 101,
Восточно-Казахстанская область — 31,
Жамбылская область — 18,
Западно-Казахстанская область — 89,
Карагандинская область — 82,
Костанайская область — 137,
Кызылординская область — 9,
Мангистауская область — 11,
Павлодарская область — 217,
Северо-Казахстанская область — 107,
Туркестанская область — 16.
Всего в стране выявлены 178454 заболевших.