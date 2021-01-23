За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1548 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 235,
город Алматы — 130,
город Шымкент — 8,
Акмолинская область — 209,
Актюбинская область — 11,
Алматинская область — 83,
Атырауская область — 104,
Восточно-Казахстанская область — 52,
Жамбылская область — 27,
Западно-Казахстанская область — 74,
Карагандинская область — 78,
Костанайская область — 170,
Кызылординская область — 3,
Мангистауская область — 11,
Павлодарская область — 226,
Северо-Казахстанская область — 116,
Туркестанская область — 11.
Всего в стране выявлены 175390 заболевших.