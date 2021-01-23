коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1548 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 235,

город Алматы — 130,

город Шымкент — 8,

Акмолинская область — 209,

Актюбинская область — 11,

Алматинская область — 83,

Атырауская область — 104,

Восточно-Казахстанская область — 52,

Жамбылская область — 27,

Западно-Казахстанская область — 74,

Карагандинская область — 78,

Костанайская область — 170,

Кызылординская область — 3,

Мангистауская область — 11,

Павлодарская область — 226,

Северо-Казахстанская область — 116,

Туркестанская область — 11.

Всего в стране выявлены 175390 заболевших.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА