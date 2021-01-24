коронавирус тест анализ

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1584 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 229,

город Алматы — 131,

город Шымкент — 8,

Акмолинская область — 237,

Актюбинская область — 10,

Алматинская область — 92,

Атырауская область — 96,

Восточно-Казахстанская область — 42,

Жамбылская область — 20,

Западно-Казахстанская область — 84,

Карагандинская область — 82,

Костанайская область — 177,

Кызылординская область — 16,

Мангистауская область — 11,

Павлодарская область — 220,

Северо-Казахстанская область — 113,

Туркестанская область — 16.

Всего в стране выявлены 176974 заболевших.

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