За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1584 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 229,
город Алматы — 131,
город Шымкент — 8,
Акмолинская область — 237,
Актюбинская область — 10,
Алматинская область — 92,
Атырауская область — 96,
Восточно-Казахстанская область — 42,
Жамбылская область — 20,
Западно-Казахстанская область — 84,
Карагандинская область — 82,
Костанайская область — 177,
Кызылординская область — 16,
Мангистауская область — 11,
Павлодарская область — 220,
Северо-Казахстанская область — 113,
Туркестанская область — 16.
Всего в стране выявлены 176974 заболевших.