За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 766 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 114,
город Алматы — 111,
город Шымкент — 11,
Акмолинская область — 63,
Актюбинская область — 1,
Алматинская область — 61,
Атырауская область — 73,
Восточно-Казахстанская область — 37,
Жамбылская область — 10,
Западно-Казахстанская область — 43,
Карагандинская область — 39,
Костанайская область — 75,
Кызылординская область — 3,
Мангистауская область — 15,
Павлодарская область — 48,
Северо-Казахстанская область — 54,
Туркестанская область — 8.
Всего в стране выявлены 164477 заболевших.