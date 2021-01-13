За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 766 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 114,

город Алматы — 111,

город Шымкент — 11,

Акмолинская область — 63,

Актюбинская область — 1,

Алматинская область — 61,

Атырауская область — 73,

Восточно-Казахстанская область — 37,

Жамбылская область — 10,

Западно-Казахстанская область — 43,

Карагандинская область — 39,

Костанайская область — 75,

Кызылординская область — 3,

Мангистауская область — 15,

Павлодарская область — 48,

Северо-Казахстанская область — 54,

Туркестанская область — 8.

Всего в стране выявлены 164477 заболевших.

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