За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 972 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 121,
город Алматы — 121,
город Шымкент — 17,
Акмолинская область — 78,
Актюбинская область — 7,
Алматинская область — 89,
Атырауская область — 91,
Восточно-Казахстанская область — 52,
Жамбылская область — 20,
Западно-Казахстанская область — 49,
Карагандинская область — 50,
Костанайская область — 73,
Кызылординская область — 8,
Мангистауская область — 7,
Павлодарская область — 110,
Северо-Казахстанская область — 53,
Туркестанская область — 26.
Всего в стране выявлены 167118 заболевших.