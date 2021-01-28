За прошедшие сутки зарегистрированы 1 413 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 182 530 случаев, из них:

в городе Нур-Султан — 21848(+125),

в городе Алматы — 21685(+138),

в ВКО — 19972 (+39),

в Атырауской области — 15842(+90),

в Карагандинской области — 13544(+79),

в Павлодарской области — 12549(+221),

в ЗКО – 10678(+93),

в СКО — 10549(+117),

в Акмолинской области — 10155(+209),

в Костанайской области — 9872(+140),

в Алматинской области — 8997(+71),

в городе Шымкент — 5826(+13),

в Жамбылской области — 5494(+24),

в Туркестанской области — 4036(+16),

в Мангистауской области — 3998(+15),

в Актюбинской области — 3914(+10),

в Кызылординской области — 3571(+13).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан — 189,

в городе Алматы — 169,

в Актюбинской области — 9,

в Алматинской области — 109,

в Атырауской области — 82,

в ВКО — 21,

в Жамбылской области — 17,

в ЗКО — 38,

в Карагандинской области — 59,

в Костанайской области — 152,

в Кызылординской области — 5,

в Павлодарской области — 237,

в СКО — 76.

Всего в стране выздоровели – 164 319 человек от COVID-19.