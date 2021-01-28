За прошедшие сутки зарегистрированы 1 413 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 182 530 случаев, из них:
в городе Нур-Султан — 21848(+125),
в городе Алматы — 21685(+138),
в ВКО — 19972 (+39),
в Атырауской области — 15842(+90),
в Карагандинской области — 13544(+79),
в Павлодарской области — 12549(+221),
в ЗКО – 10678(+93),
в СКО — 10549(+117),
в Акмолинской области — 10155(+209),
в Костанайской области — 9872(+140),
в Алматинской области — 8997(+71),
в городе Шымкент — 5826(+13),
в Жамбылской области — 5494(+24),
в Туркестанской области — 4036(+16),
в Мангистауской области — 3998(+15),
в Актюбинской области — 3914(+10),
в Кызылординской области — 3571(+13).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан — 189,
в городе Алматы — 169,
в Актюбинской области — 9,
в Алматинской области — 109,
в Атырауской области — 82,
в ВКО — 21,
в Жамбылской области — 17,
в ЗКО — 38,
в Карагандинской области — 59,
в Костанайской области — 152,
в Кызылординской области — 5,
в Павлодарской области — 237,
в СКО — 76.
Всего в стране выздоровели – 164 319 человек от COVID-19.