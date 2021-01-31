За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1342 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 112,
город Алматы — 115,
город Шымкент — 15,
Акмолинская область — 201,
Актюбинская область — 18,
Алматинская область — 70,
Атырауская область — 47,
Восточно-Казахстанская область — 79,
Жамбылская область — 24,
Западно-Казахстанская область — 98,
Карагандинская область — 82,
Костанайская область — 102,
Кызылординская область — 6,
Мангистауская область — 13,
Павлодарская область — 252,
Северо-Казахстанская область — 96,
Туркестанская область — 12.
Всего в стране выявлены 186711 заболевших