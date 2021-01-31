коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1342 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 112,

город Алматы — 115,

город Шымкент — 15,

Акмолинская область — 201,

Актюбинская область — 18,

Алматинская область — 70,

Атырауская область — 47,

Восточно-Казахстанская область — 79,

Жамбылская область — 24,

Западно-Казахстанская область — 98,

Карагандинская область — 82,

Костанайская область — 102,

Кызылординская область — 6,

Мангистауская область — 13,

Павлодарская область — 252,

Северо-Казахстанская область — 96,

Туркестанская область — 12.

Всего в стране выявлены 186711 заболевших

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