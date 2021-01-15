Казахстанцы делятся видеороликом, в котором врач-терапевт по фамилии Узденов рассказывает о том, как вылечить COVID-19 за два дня, передает Otyrar.KZ.

По его словам, чудодейственным лекарством является лидокаин. Однако научных доказательств этому нет.

Свои выводы о пользе лидокаина доктор подкрепляет рассказом о собственных исследованиях. В них участвовало 22 человека, 17 из которых он лечил лидокаином, а остальных по утвержденному протоколу. Врач сообщает, что у всех 17 пациентов, получавших лидокаин, улучшения наступили уже на второй день. Стоит отметить, что это исследование нигде и никогда не публиковалось и, соответственно, не рецензировалось. Также врач не ссылается на какие-либо источники и рассказывает исключительно о личном опыте. Таким образом, эти выводы нельзя считать достоверными.

Автор видеоролика также упоминает и другие лекарства для борьбы с COVID-19, эффективность которых не была доказана или была опровергнута.

К примеру, гидроксихлорохин, о котором рассказывает врач, не только не эффективен при лечении КВИ, но и повышает риск летального исхода. На записи он говорит об эффективности комбинированного препарата от ВИЧ лопинавира/ритонавира в лечении коронавируса. Однако это утверждение опровергли еще в октябре 2020 года.

Из этого можно сделать вывод о том, что информация, о которой идет речь в видеоролике, бездоказательна.

При обнаружении у себя симптомов COVID-19 рекомендуется безотлагательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью и не заниматься самолечением.