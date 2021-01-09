В ШЫМКЕНТЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ

10 января в стране состоятся выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней. Во время выборов в Шымкенте по карантинным требованиям организованы все меры предосторожности, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

На сегодняшний день в Шымкенте более 617 тысяч избирателей. В целом, на территории города 312 избирательных участков.

Любую информацию о выборах жители Шымкента могут получить по номеру телефона iKomek 109. Сотрудники центра идентифицируют избирательный участок по зарегистрированному адресу любого гражданина. Для этого вам нужно лишь позвонить по номеру 109.

Кроме того, для населения работают специальные сайты http://www.2021sailau.gov.kz https://open-shymkent.kz/polling-station. Если житель в день выборов находится не по месту жительства, то есть за пределами города Шымкент, и хочет проголосовать на выборах, он/она должны получить «открепительный талон». Данный талон можно приобрести в местной районной администрации. Получив талон, в день выборов, житель может пойти на избирательный участок по своему адресу и проголосовать.

Контакты для связи с Call-центром IKomek 109:

1. Позвонить на единый БЕСПЛАТНЫЙ номер 109;

2. Оставьте сообщение в WhatsApp по номеру +7 7777 109 109;

3. Личное сообщение в Instagram @ikomek109.shymkent;

4. Личное сообщение на страницу в Facebook IKomek Shymkent.