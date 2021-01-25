Полицейские Туркестанской области задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в мошенничестве.

Сотрудники полиции Сарыагашского РОП задержали подозреваемого в мошенничестве, который обманным путем завладел деньгами потерпевших, обещая им оказание строительных услуг и помощь в приобретении автомашин из России по низким ценам.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратился потерпевший о том, что летом 2020 года малознакомый мужчина, войдя к нему в доверие и обещая установить железные ворота, обманным путем выманил у потерпевшего 250 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничества», сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сарыагашского РОП установили и задержали подозреваемого, ранее неоднократно судимого, местного жителя. Следствием установлено, что молодой человек оказался причастен к 3 фактам мошенничества на сумму более двух миллионов тенге.

Осенью прошлого года аферист вошел в доверие к работнику одной из АЗС и пообещал ему приобрести автомашину из России по низкой цене. Для большей убедительности подозреваемый выслал потерпевшему через «Ватцап» фото якобы приобретаемой автомашины и выманил у него миллион тенге. По той же схеме мошенник выманил 850 тысяч тенге у другого работника АЗС, также обещая пригнать автомашину из России.

В настоящее время досудебное расследование по данным фактам мошенничества завершено. Собранные материалы досудебного расследования по ст. 190 УК РК «мошенничество» с обвинительным актом направлены следователями в суд для принятия соответствующего законного решения.

Во избежания мошеннических действий, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть внимательными и не проявлять излишнюю доверчивость к малознакомым лицам, предлагающих сомнительные услуги. Также не стоит передавать свое имущество и деньги, а также коды банковского счёта и иной личной информации посторонним неизвестным людям, в надежде получить быструю выгоду. Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества или других подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.