РГП «Казводхоз» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК для оптимизации эксплуатационных расходов реализовало пилотный проект по оснащению служебного автотранспорта, в том числе во всех филиалах, датчиками GPS-мониторинга, передает Otyrar.KZ.

Отметим, установка GPS-датчиков осуществляется только на принципах аренды и открытого закупа из конкурентного рынка.

Аренда датчиков позволяет значительно снизить затраты филиалов, так как стоимость датчиков варьируется в пределах 40-50 тыс. тенге, тогда как стоимость аренды составляет всего 2 тыс. тенге в месяц.

Кроме того, датчик может быть демонтирован с техники в любое время, в случае ее списания, продажи, выхода из строя и других ситуациях, или же установлен на другую технику.

На сегодня оцифровано 645 транспортных средств филиалов, или 76,8% от общего количества техники, подлежащей установке GPS-датчиков.

По завершению установки GPS-датчиков будет продолжена работа по автоматизации отчетности, реорганизации транспортных диспетчерских, сокращению потребления ГСМ и повышения эффективности использования транспорта и спецтехники предприятия.