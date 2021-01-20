Как и обещали власти, в Шымкенте стартовал второй этап строительства транспортной развязки.

Полностью закрыты проспект Кунаева (от Royal Club до улицы Рыскулова) и проспект Байдибек би (от улицы Рыскулова до улицы Дулати).

Разработана схема организации дорожного движения при строительно-монтажных работах. В этом году из республиканского бюджета выделено 1,5 млрд тенге. Еще 3 млрд тенге будут предусмотрены при доработке республиканского бюджета.

В 2020 году освоено 500 миллионов тенге. Запуск транспортной развязки планируется в ноябре этого года.

Максут ИСАХОВ, заместитель акима г. Шымкента:»Сегодня 20 января мы начали второй этап строительства транспортной развязки на перекрестке улицы Рыскулова и проспекта Кунаева. Планируем завершить работы в конце июля. По поручению акима города строительство дороги по проспекту Кунаева должна завершиться к 1 сентября. Движение по новой развязке пустим в ноябре».