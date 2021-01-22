Отдел оперативно-диспетчерского управления энергосистемой города Шымкент работает в усиленном режиме.
С раннего утра зарегистрировано 34 аварии. До 11:00 часов были ликвидированы 11 из них. На остальных аварийных участках работы продолжаются.
В подключении электросетей задействовано 50 человек из 22 бригад.
Приносим извинения за временные неудобства. Просим проявить терпение.
По вопросам, связанным с коммунальными услугами, можно обращаться по контактному номеру «109» или в диспетчерскую службу ТОО «ОңтүстікЖарықТранзит»:
Шымкентская городская ЭС 35-39-85
Абайский район 35-74-48
Аль-Фарабийский район 53-53-65
Енбекшинский район 57-56-38
Каратауский район 28-52-66