В Казнете распространяется сообщение о том, что, согласно Всемирной организации здравоохранения, присутствие ребенка в школе в день вакцинации приравнивается к согласию на вакцинацию, передает stopfake.kz.

Некоторые считают, что таким образом участники мирового заговора хотят привить как можно больше людей «опасной» вакциной против COVID-19. Все это фейк.

На самом деле текст, на который ссылается автор сообщения, опубликован ВОЗ еще в 2014 году и не имеет никакого отношения к пандемии COVID-19 или вакцинации против этого заболевания. Также документ не является руководством к действию или сводом правил. Заголовок абзаца, из которого вырвана цитата в рассылаемом посте, гласит: «Распространенные подходы к получению согласия на вакцинацию». Далее в тексте описываются стандарты получения письменного, устного и подразумеваемого согласия, действующие в разных странах.

В Казахстане нахождение ребенка в школе в день вакцинации не рассматривается как согласие на процедуру. Согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года, любой гражданин РК имеет право на «дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок». Кроме того, дети от 16 лет и старше имеют право на информированный отказ от получения профилактической и консультативно-диагностической помощи.

Таким образом, распространяемая информация является ложной и не имеет отношения ни к вакцинации против COVID-19, ни к Казахстану.