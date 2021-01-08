Серик Жамекович Оспанов назначен заместителем председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Otyrar.KZ.

Ранее он занимал должность советника министра.

Серик Оспанов родился в Атырау в 1964 году. В 1986 году он окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, а в 2010 году — Алматинский государственный университет имени Абая.

В разные годы он был акимом города Актау, заместителем акима Мангистауской области, руководителем Национального центра по правам человека, а также депутатом Мажилиса Парламента РК трех созывов.