Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр вручил Первому Президенту Казахстана орден «Алғыс», подчеркнув вклад Елбасы в укрепление межрелигиозного согласия в стране, передает Otyrar.KZ.

– Вы сделали очень многое для процветания страны. Самое главное – это межрелигиозный мир и межнациональное согласие. Это две опоры, которые позволяют развиваться государству так, чтобы людям было уютно, комфортно, благодатно и хорошо жить. Позвольте сказать Вам огромное спасибо от многих людей. Вы посвятили свое сердце, всего себя служению родной земле, – сказал митрополит Астанайский и Казахстанский.

Нурсултан Назарбаев поблагодарил митрополита Александра за высокую оценку его усилий в деле сохранения межрелигиозного и межэтнического мира и согласия.

– С первых дней обретения независимости мы объявили своей политикой укрепление толерантности, дружбы и доверия всех этносов и религиозных конфессий. Именно в этом единстве и дружбе заключается стабильность и развитие, – сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы поздравил православных христиан и всех казахстанцев с праздником Рождества Христова.

– Поздравляю с праздником Рождества всех православных граждан Казахстана. Они вносят неоценимый вклад в развитие страны, укрепление дружбы и стабильности. Желаю всем благополучия, светлого праздничного настроения и семейного счастья, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана отметил, что сегодня мир, спокойствие и доверие являются неотъемлемой частью общественной атмосферы Казахстана.

– Пандемия коронавируса охватила весь мир. Она не обошла нас стороной. Однако благодаря единству мы преодолеваем текущие трудности. Уверен, что мы выйдем из них с победой, – сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев призвал всех казахстанцев принять активное участие в предстоящих выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней.

– Выборы – это очень важное событие, которое будет определять наше дальнейшее развитие. Призываю всех казахстанцев принять участие в выборах и выбрать ту программу, которая обеспечит процветание Казахстана, движение нашей страны вперед, укрепление межрелигиозного согласия, дружбы, братства, взаимопонимания всех этносов и народов, – заключил Первый Президент Казахстана.