О них рассказал вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.
Противопоказания к введению вакцины против COVID-19:
тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
беременность и период грудного вскармливания;
возраст до 18 лет и старше 65 лет.
Сегодня в связи с отсутствием достаточного количества данных о прививании данных категорий лиц, нами будет постоянно изучаться материалы, предоставляемые производителями, и по мере поступления новой информации о безопасности введения вакцин для данных категорий показания могут быть расширены, — рассказал Марат Шоранов.
Препарат также необходимо применять с осторожностью при:
📌 хронических заболеваниях печени и почек;
📌 выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет);
📌 тяжелых заболеваниях системы кроветворения;
📌 эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС;
📌 заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
📌 первичных и вторичных иммунодефицитах;
📌 аутоиммунных заболеваниях;
📌 заболеваниях легких, астме и ХОБЛ;
📌 у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом,
📌 с аллергическими реакциями, атопией, экземой;
📌 злокачественных новообразованиях, включая злокачественные заболевания крови.
Перечисленное не относятся к абсолютным противопоказаниям, и вакцинация назначается индивидуально в зависимости от общего состояния каждого пациента.