О них рассказал вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

Противопоказания к введению вакцины против COVID-19:

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

беременность и период грудного вскармливания;

возраст до 18 лет и старше 65 лет.

Сегодня в связи с отсутствием достаточного количества данных о прививании данных категорий лиц, нами будет постоянно изучаться материалы, предоставляемые производителями, и по мере поступления новой информации о безопасности введения вакцин для данных категорий показания могут быть расширены, — рассказал Марат Шоранов.

Препарат также необходимо применять с осторожностью при:

📌 хронических заболеваниях печени и почек;

📌 выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет);

📌 тяжелых заболеваниях системы кроветворения;

📌 эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС;

📌 заболеваниях сердечно-сосудистой системы;

📌 первичных и вторичных иммунодефицитах;

📌 аутоиммунных заболеваниях;

📌 заболеваниях легких, астме и ХОБЛ;

📌 у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом,

📌 с аллергическими реакциями, атопией, экземой;

📌 злокачественных новообразованиях, включая злокачественные заболевания крови.

Перечисленное не относятся к абсолютным противопоказаниям, и вакцинация назначается индивидуально в зависимости от общего состояния каждого пациента.