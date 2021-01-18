Ее мужчина устроил на точке авторазбора по проспекту Тауке хана.

Сотрудники Департамента полиции города Шымкент в ходе очередного рейда 17 января около 17:30 установили, что на месте продажи автозапчастей «Авторазбор», расположенном по проспекту Тауке хана, собрались более ста человек и проводят автовыставку, сообщает Департамент полиции города Шымкент.

Большая часть посетителей не соблюдали масочный режим.

После оперативных действий стражей порядка собравшиеся разошлись. Организатор выставки, нарушивший требования Постановления Главного государственного санитарного врача города Шымкент, привлечен к ответственности.