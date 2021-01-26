На 52% увеличились поступления в бюджет по Енбекшинскому району Шымкента.

Об этом в ходе отчета сообщил аким района Галымжан Ильясов. По его словам, в прошлом году в районе было введено в эксплуатацию 6 спортивных площадок. Проведены работы по освещению 12 километров улиц. Поступления в бюджет превысили 76 млрд тенге.

Галымжан Ильясов, аким Енбекшинского района: «Формирование бюджета города с участием жителей района позволяет решать многие вопросы. По результатам экспертных заключений было по 14 проектам, поступившим в рамках проекта формирования бюджета и набравшим наибольшее количество голосов, будут разработаны сметные расчеты на сумму 486 млн тенге для благоустройства дворов 28 домов. Кроме того, в целях ремонта дворов 46 многоэтажных домов будут подготовлены чертежи и разработаны сметные расчеты на сумму 394 млн тенге».

Напомним, в этом году отчеты акимов районов проходят в онлайн формате. Чиновники о проделанной работе отчитываются не перед жителями, собравшимися в зале, как это было раньше, а перед камерой. Все транслируется в прямом эфире. Вопросы поступают посредством социальных сетей. Напомним, следующий отчет акима запланирован на 27 и 29 января.

Галымжан Ильясов, аким Енбекшинского района : «Теперь мы будем проводить каждую нашу встречу, каждое отчетное собрание лицом к лицу с населением. Этот год внес свои коррективы. Но администрация района всегда была на связи с населением. Мы, как и прежде, проводим ежедневные приемы. Специалисты и я в том числе, объезжают населенные пункты, выявляют самые сложные вопросы, проводят соответствующую работу».