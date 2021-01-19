Вопросы и предложения в письменном виде можно оставлять в ящиках, установленных в здании аппарата акима Туркестанской области, а также в аппаратах акимов городов и районов, сельских округов, в Центре обслуживания населения в городе Туркестане, Туркестанском городского автовокзале. Направлять их можно и в электронном формате на страницу общественного приема акима Туркестанской области