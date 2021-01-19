Отчет акима Туркестанской области У.Е.Шукеева перед населением об итогах работы за 2020-ый год состоится 19 февраля 2021 года в 11-00 часов в онлайн-формате.
Вопросы и предложения в письменном виде можно оставлять в ящиках, установленных в здании аппарата акима Туркестанской области, а также в аппаратах акимов городов и районов, сельских округов, в Центре обслуживания населения в городе Туркестане, Туркестанском городского автовокзале. Направлять их можно и в электронном формате на страницу общественного приема акима Туркестанской области
https://www.facebook.com/Omirzak.Shokeev, электронную почту: t.akimat@ontustik.gov.kz.
Вопросы, предложения и замечания принимаются также по телефонам аппарата акима Туркестанской области: 8 (72533) 5-98-90, 5-92-40.