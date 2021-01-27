Она пройдет в онлайн-режиме.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года №190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений», 24 февраля 2021 года (начало — в 11.00) состоится отчетная встреча акима Шымкента Айтенова Мурата Дуйсенбековича перед населением по итогам 2020 года в онлайн-формате.

Отчетная встреча будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Оңтүстік», на официальных аккаунтах акимата города Шымкент: Facebook «Шымкент қаласы әкімдігі», Instagram «akimat_shymkent».

Предварительно свои вопросы и предложения вы можете оставить по номеру 109.

Для сбора обращений и мнений жителей по итогам работы акима будут установлены специальные ящики.

По АБАЙСКОМУ РАЙОНУ 1. Аппарат акима Абайского района, проспект Тауке хана, 3а. 2. Административное здание, мкр. «Катын копир», улица Аль-Фараби, б/н. 3. Административное здание, мкр. «Казыгурт», улица К. Жандарбекова, 179.

По АЛЬ-ФАРАБИЙСКОМУ РАЙОНУ 1. Аппарат акима Аль-Фарабийского района, улица Ж. Тыныбаева, 49. 2. ОСШ №62 имени Н. Торекулова, мкр. «Туркестан», б/н. 3. Школа-лицей №7 имени К. Спатаева, проспект Республики, 3. 4. ОСШ №84 имени Циолковского, 195-ый квартал, улица К. Турсынбаева, б/н. 5. ОСШ №121 «Текесу», жилой массив Текесу, улица Текесу, 57. 6. ОСШ №6 имени Ж. Баласагуна, улица В. Сурикова, б/н. 7. Школа-гимназия №47 имени Т. Тажибаева, улица А. Байтурсынова, б/н.

По ЕНБЕКШИНСКОМУ РАЙОНУ 1. ОСШ №127, мкр. «Оңтүстік», 142. 2. ОСШ №104 имени Е. Юсупова, жилой массив «Базаркакпа», улица Е. Юсупова, 3а. 3. ОСШ №120 имени Б. Момышулы, жилой массив «Тогус», улица Керуенсарай, 2. 4. ОСШ №94, жилой массив «Жулдыз», улица Дегерес, 30/1. 5. Школа-лицей №24 имени С. Ерубаева, 15-ый микрорайон, улица Ж. Шаяхметова, 2а. 6. Аппарат акима Енбекшинского района, улица Толстого, 119. 7. Отдел по работе с населением по территории «Жулдыз» аппарата акима Енбекшинского района, улица Капал батыра, 84а. 8. Отдел по работе с населением по территории «Каратобе» аппарата акима Енбекшинского района, улица Ш. Шахайдарова, 2. 9. Отдел по работе с населением по территории «Казыгурт» аппарата акима Енбекшинского района, улица Ж. Арзымбетова, 30.