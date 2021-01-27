Она пройдет в онлайн-режиме.
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года №190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений», 24 февраля 2021 года (начало — в 11.00) состоится отчетная встреча акима Шымкента Айтенова Мурата Дуйсенбековича перед населением по итогам 2020 года в онлайн-формате.
Отчетная встреча будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Оңтүстік», на официальных аккаунтах акимата города Шымкент: Facebook «Шымкент қаласы әкімдігі», Instagram «akimat_shymkent».
Предварительно свои вопросы и предложения вы можете оставить по номеру 109.
Для сбора обращений и мнений жителей по итогам работы акима будут установлены специальные ящики.
По АБАЙСКОМУ РАЙОНУ
1. Аппарат акима Абайского района, проспект Тауке хана, 3а.
2. Административное здание, мкр. «Катын копир», улица Аль-Фараби, б/н.
3. Административное здание, мкр. «Казыгурт», улица К. Жандарбекова, 179.
По АЛЬ-ФАРАБИЙСКОМУ РАЙОНУ
1. Аппарат акима Аль-Фарабийского района, улица Ж. Тыныбаева, 49.
2. ОСШ №62 имени Н. Торекулова, мкр. «Туркестан», б/н.
3. Школа-лицей №7 имени К. Спатаева, проспект Республики, 3.
4. ОСШ №84 имени Циолковского, 195-ый квартал, улица К. Турсынбаева, б/н.
5. ОСШ №121 «Текесу», жилой массив Текесу, улица Текесу, 57.
6. ОСШ №6 имени Ж. Баласагуна, улица В. Сурикова, б/н.
7. Школа-гимназия №47 имени Т. Тажибаева, улица А. Байтурсынова, б/н.
По ЕНБЕКШИНСКОМУ РАЙОНУ
1. ОСШ №127, мкр. «Оңтүстік», 142.
2. ОСШ №104 имени Е. Юсупова, жилой массив «Базаркакпа», улица Е. Юсупова, 3а.
3. ОСШ №120 имени Б. Момышулы, жилой массив «Тогус», улица Керуенсарай, 2.
4. ОСШ №94, жилой массив «Жулдыз», улица Дегерес, 30/1.
5. Школа-лицей №24 имени С. Ерубаева, 15-ый микрорайон, улица Ж. Шаяхметова, 2а.
6. Аппарат акима Енбекшинского района, улица Толстого, 119.
7. Отдел по работе с населением по территории «Жулдыз» аппарата акима Енбекшинского района, улица Капал батыра, 84а.
8. Отдел по работе с населением по территории «Каратобе» аппарата акима Енбекшинского района, улица Ш. Шахайдарова, 2.
9. Отдел по работе с населением по территории «Казыгурт» аппарата акима Енбекшинского района, улица Ж. Арзымбетова, 30.
По КАРАТАУСКОМУ РАЙОНУ
1. Аппарат акима Каратауского района, мкр. «Нурсат», проспект Байдибек би, 60.
2. Узбекский драматический театр, жилой массив «Сайрам», улица Ибрагим Ата, 118.
3. Школа-лицей № 80, мкр. «Нурсат», улица Ж. Шанина, 31.