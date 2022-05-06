О наболевшем рассказали жители Енбекшинского района

Вторая часть встречи акима Шымкента с жителями Енбекшинского района оказалась очень напряженной.

Люди, которые получили возможность озвучить свои проблемы, эмоций сдерживать не стали. Например, домком одного из домов Енбекшинского района, уже третий год не может добиться модернизации жилища. Говорит, нужно заменить кровлю, но у властей постоянно находятся отговорки. В этом доме в основном проживают инвалиды, многодетные семьи и пенсионеры, поэтому чинить дом за свой счет проблематично.

«У нас в подъезде многодетные мамаши, пенсионеры, инвалиды, какие выходы есть? Сказали можно обратиться к спонсорам. Из-за того, что мы обратились к спонсору, нас сняли с очереди» — говорит Жулдыз Алтанова.

Директор строительной компании Кирилл Дондуков поясняет – в том, что ремонт до сих пор не сделан, виноваты сами жильцы, мол не могут друг с другом договориться.

«С этим домом мы начали решать вопрос в декабре 2020 года. На 2020 год список домов был определен. В декабре мы включаем их в список на 22-ой год. Заказываем проектно-сметную документацию, разрабатываем, приходим. Два подъезда говорят: «делайте нам крышу», один говорит не надо, у нас кое-что свое есть. Несколько квартир, например, пятые этажи хотят сменить крышу. Договариваются, меняют, а потом первые этажи говорят, нам не надо, это было без нашего согласия.»

А это другая жительница района. Подъезды дома, в котором она живет выходят прямо на улицу. ДТП там происходят каждую неделю, всему виной припаркованные вдоль дороги машины, проезжающие водители не видят переходящих дорогу детей, на просьбу установить дополнительные знаки, в полиции ответили, что этими вопросами занимается только акимат.

«Последнее письмо было 13 августа 2021 года. Пришло отказное письмо, мол там знак стоит, этого знака вообще не видно. Туда надо еще знак парковка запрещена, Нам не поставили, отказали. Мы за свои деньги постелили лежачий полицейский, потому что там по вечерам устраивают гонки» — говорит жительница Шымкента Мадина Айтулешева.

Мурата Айтенова нисколько не смутил тот факт, что жители вынуждены самостоятельно выполнять работу акимата за свой счет. На просьбу разобраться в проблеме он ответил замечанием.

«Нельзя самостоятельно класть лежачие полицейские, впредь больше не устанавливайте, это категорически запрещено законом» — ответил на жалобу градоначальник.

К слову, на встрече с жителями Енбекшинского района, аким города рассказал о проделанной работе. Жители города, чаще всего обращались с элементарными вопросами, касающимися питьевой воды, электричества, общественного транспорта и других отраслей. Тот факт, что людям для решения бытовых вопросов приходится обращаться к акиму на собрании, возможно, говорит о том, что местным чиновникам стоит поменьше сидеть в кабинетах и почаще общаться с народом.