Мурат Айтенов продолжает встречаться с населением

Аким Шымкента продолжает встречаться с населением города. В этот раз Мурат Айтенов отчитался перед жителями Аль-Фарабийского района, передает OTYRAR.

На повестке дня главные проблемные вопросы — водоснабжение, ценообразование и качество дорог. Есть вопросы и к полиции. Аким традиционно на месте давал поручение своим подчиненным.

Что будет, что сделано и как сделают, аким все это рассказывает не раз, на таких отчетах главная рубрика это вопрос-ответ. Девушка пожаловалась Мурату Айтенову, что в мкр Сауле не дают спать хулиганы, и просит полицию почаще заглядывать на их участок без приглашения.

Одна из женщин обрадовалась, что попала к акиму, ранее ей это не удавалось. Она просит Мурата Айтенова решить вопрос с получением жилья, уже несколько лет многодетная мама живет с ветераном тыла в маленькой квартире, а получить квадратные метры не бесплатно, а по госпрограмме никак не может.

«В сколько дверей я стучала, где только не была, уважаемый аким, я прошу вас помочь. Почему я не попадаю ни в одну из программ? Помогите мне. Я не прошу бесплатно, мы готовы платить, деньги у меня есть, я просто разом купить не могу жилье, были бы они, я бы тут не стояла«, — говорит женщина.

Вопрос-ответ продолжился, аким пообещал что пока на все вопросы не ответят, никто никуда не уйдет. Другая женщина просит поднять на уровне правительства вопросы АСП и повышения цен. Денег не хватает, жалуется она!

«Вопрос повышения цен сложный. У нас 19 крупных магазинов, где можно приобрести социальные товары. Что касается АСП, сейчас вас примут, и вы поясните вашу ситуацию», — сказал Мурат Айтенов.

Это уже 11-ая встреча с акимом, на таких отчетах порой бывает очень жарко. Мурат Айтенов уверяет, что критику воспринимает адекватно и встречаться с народом намерен и дальше.