Аким Шымкента встретился с жителями Каратауского района

Аким Шымкента отчитался перед жителями Каратауского района. Это уже 15-я встреча главы с жителями Шымкента. На повестке дня много вопросов, в топе — коммунальные.

На таких отчетах бывает всегда жарко, одни критикуют чиновников и требуют перемен, другие просят конкретных решений. Мурат Айтенов на месте дает указание вопросы не только взять на заметку, но и решить в кратчайшие сроки.

А вопросов к местной власти много. К примеру, многие пришли к акиму с коммунальными проблемами и просят повлиять на компанию по уборке мусора в Кайнар Булаке.

Многие вопросы, которые задают акиму, могут решить и местные чиновники. В Каратауском районе сменился глава. Мурат Айтенов во время отчета дает поручение главе проводить регулярные встречи с населением.

Отчет акима перед населением шел почти три часа, никто из чиновников не ушел со встречи, пока не ответил на вопросы жителей. Мурат Айтенов заверил, это не последняя встреча.

«Вопросов очень много, многие из них можно решить сразу. Мы над этим работаем. Такие встречи помогают и нам, можно выявить, где есть мелкие вопросы, которые создают проблему. Такие встречи будут проводиться регулярно, я отвечаю на вопросы жителей каждую среду в концертном зале Туркестан«, — сказал Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

Жители надеются, что все озвученные проблемы будут решены на самом деле, а не просто для отчета.