Полицейские начали расследование по факту дорожно-транспортного происшествия.
В результате ДТП один человек серьезно пострадал и с травмами различной степени тяжести госпитализирован в ближайшую больницу.
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ДТП произошло около шести часов вечера недалеко от жилого массива Кайнар Булак, сообщают корреспонденты программы «Экстренный вызов».
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По словам очевидцев, автомашина BMW двигалась по улице Сырам Батыра, когда водитель 2003 года рождения, потерял управление и на полном ходу врезался в бетонный столб.
Удар оказался такой силы, что машину буквально смяло в гармошку.
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19-летний пассажир на переднем сидении оказался зажат искореженным железом.
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Чтобы освободить пострадавшего, на место ДТП прибыли сотрудники службы спасения Шымкента, которым удалось это сделать только с помощью специальных гидравлических инструментов.
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Пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи. Водителю и второму пассажиру помощь медиков не понадобилась.
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На месте работают дознаватели для более детального выяснения всех обстоятельств ДТП.