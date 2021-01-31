ДТП

Полицейские начали расследование по факту дорожно-транспортного происшествия.

В результате ДТП один человек серьезно пострадал и с травмами различной степени тяжести госпитализирован в ближайшую больницу.

ДТП произошло около шести часов вечера недалеко от жилого массива Кайнар Булак, сообщают корреспонденты программы «Экстренный вызов».

По словам очевидцев, автомашина BMW двигалась по улице Сырам Батыра, когда водитель 2003 года рождения, потерял управление и на полном ходу врезался в бетонный столб.

Удар оказался такой силы, что машину буквально смяло в гармошку.

19-летний пассажир на переднем сидении оказался зажат искореженным железом.

Чтобы освободить пострадавшего, на место ДТП прибыли сотрудники службы спасения Шымкента, которым удалось это сделать только с помощью специальных гидравлических инструментов.

Пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи. Водителю и второму пассажиру помощь медиков не понадобилась.

На месте работают дознаватели для более детального выяснения всех обстоятельств ДТП.

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